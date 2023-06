Wann et dem Europaparlament no geet, sollen Entreprisë mat méi ewéi 250 Mataarbechter a 40 Milliounen Euro Ëmsaz an d’Responsabilitéit geholl ginn.

D’Europaparlament huet um Donneschdeg iwwert e geplangten europäescht Liwwerkettegesetz ofgestëmmt. Domat sollen europäesch Firme vun enger gewësse Gréisst forcéiert ginn, de Respekt Mënscherechter iwwert déi hir ganz Liwwerketten z’assuréieren. Et ass e wichtegen Dag, soen Mënscherechtler.

Liwwerkettegesetz - De Reportage vum Michèle Sinner

Wann et dem Europaparlament nogeet, sollen Entreprisen mat méi ewéi 250 Mataarbechter a 40 Milliounen Euro Ëmsaz an d’Responsabilitéit geholl ginn.

"Et war eng Zitterpartie", seet de Jean-Louis Zeien vun der Organisatioun Devoir de vigilance. Dat well ënnert anerem EVP-Memberen nach Amendenter abruecht hat, "déi reng Business orientéiert waren an zu enger totaler Ofschwächung vun esou enger Direktive gefouert hunn."

Dem EVP-Députéierte Christophe Hansen no goung et drëms, fir de Seuil vun de Mataarbechter vun 250 op 1000 eropzesetzen, fir d’PMEen erauszekréien, well déi einfach net en mesure sinn, dat alles ze kontrolléieren.

De sozialisteschen Deputéierte Marc Angel seet: "d’Klimaflichten sollte se ewech huelen, d’Responsabilitéit vum Chef d’Entreprise, dem Geschäftsfèhrer, Direkter wollten se eraus kréien." Hien an de Jean-Louis Zeien sinn dowéinst frou, datt d’Amendementer net duerch goungen. An och de Christophe Hansen huet d’Propos vum Parlament matgestëmmt. Dobäi ass och dësen Text e Kompromëss, bedauert de Jean-Louis Zeien: "Et gi nach ëmmer gravéierend Schlupflächer, och an dëser Propositioun."

D’Erwaardungen un d’Lëtzebuerger Regierung fir d'Negociatiounen tëscht Parlament, Kommissioun an Memberstaaten gi wäit auserneen. De Christophe Hansen fënnt, si misst sech dofir asetzen, datt aus der geplangter Direktive "E Reglement soll ginn. E Reglement ass wichteg, fir datt d’Konditiounen am marché intérieur iwwerall d’nëmlescht sinn". Da kéint awer och kee Memberstaat méi ambititéis sinn, wéi dat Reglement. Hien fënnt och, datt een iwwert d’Seuile muss schwätzen, fir kleng Betriber z’entlaaschten.

"Ech wier frou, wann d’Lëtzebuerger Regierung awer géing d’Inclusioun vum Finanzsecteur mat eran huelen," seet de Marc Angel, well d’Banken déi aner Betriber finanzéieren, mee d’Memberstaaten de Finanzsecteur aus dem Perimeter gelooss haten. De Jean-Louis Zeien mengt, datt "eng ambitiéis Transpositioun an en nationaalt Gesetz vun esou enger Direktive wäert sécherlech de Kinnekswee sinn eng tatsächlech nohalteg Finanzplaz opzebauen."