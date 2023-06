E grausamen Accident gouf et an engem Viruert vun der US-Metropol Chicago, bei deem e klengt Meedche säi Liewe gelooss huet.

De Papp vum Kand, wat gestuerwen ass, hat e Mëttwoch d'Police vu River Grove alarméiert, well e Kand ugeschoss gouf. Wéi d'Beamten agetraff sinn, hu si e Kand virfonnt, wat "onabsichtlech vun engem anere Kand aus dem selwechte Stot" ugeschoss gouf. Dat kleng Meedche koum nach an d'Spidol, ass awer do un de Suitte vu senge Blessure gestuerwen.

D'Waff huet dem Papp vum Affer gehéiert. De Mann hat e Permis fir seng Waff an huet ausgesot, datt dës ëmmer uewen an engem Schaf géif leien. D'Autoritéiten ermëttelen an dësem, wéi et vun hinnen heescht, "bedauerleche Virfall".

Zum Alter vun Affer hat d'Police keng offiziell Aussoe gemaach. D'Zeitung "Chicago Sun-Times" hat den Alter vu véier Joer publizéiert a sech dobäi op d'Geriichtsmedezin beruff. Wéi al d'Kand ass, dat d'Waff benotzt hat, ass net gewosst.

An den USA kënnt et ëmmer nees zu Tëschefäll mat Schosswaffen, bei deene Kanner blesséiert ginn oder ëmkommen, zum Deel och duerch aner Kanner. Der Organisatioun Everytown for Gun Safety no, déi sech fir e méi strengt Waffegesetz asetzt, ginn an den USA all Joer eng 19.000 Kanner duerch Schëss blesséiert oder ëmbruecht.

Der Websäit Gun Violence Archive no koumen eleng 2022 eng 20.200 Leit duerch Schosswaffen an den USA ëm d'Liewen, do si Suiciden net mat abegraff. Versich, fir d'Wafferecht ze verschäerfen, kommen net laascht de Widderstand vun de konservative Republikaner an der Waffelobby NRA. An den USA ginn et Schätzungen no 393 Millioune Schosswaffen, déi am Besëtz vun der Populatioun sinn. Dat sinn 1,2 Waffe pro Bewunner vun de Vereenegte Staaten.