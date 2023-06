Zu Belgorod sollen zwou Fraen ëm d'Liewe komm sinn, behaapt de Gouverneur vun der Regioun.

Si wären an hirem Auto vu Spläitere vun enger Granat getraff ginn. Den zoustännege russesche Gouverneur mécht d'ukrainesch Arméi dofir responsabel. Dat léisst sech wéi sou dacks awer net onofhängeg iwwerpréiwen. Do virdrun hätt et och Attacken an anere Grenzgebitter ginn.

D'Ukrain dementéiert russeschen Territoire z'attackéieren. Kiew erkläert, et géifen russesch Corpsen vu Benevollen dohannert stiechen.

Ëmmer nees revendiquéieren effektiv zwee paramilitäresch Gruppéierungen der Attacke fir sech. Déi bestinn aus russeschen Nationalisten déi aktuell awer un der Säit vun der Ukrain kämpfen.

Iwwerdeems gouf hënt och déi ukrainesch Haaptstad Kiew vun de russeschen Truppen bombardéiert. 15 Rakéiten an 21 Dronen wären ofgefaangen ginn, mellt déi ukrainesch Loftwaff.