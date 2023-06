Etoile-Hazeldonk, sou heescht déi grouss international Kontroll-Aktioun am Kampf géint den Drogentrafic an -Tourismus, déi den 3. Juni duerchgefouert gouf.

Polizisten aus der Belsch, Holland an aus Lëtzebuerg hunn zesumme Gefierer an hir Passagéier kontrolléiert. Dat ënner anerem op engem Parking laanscht d'Autobunn E25 an der belscher Gemeng Fourons, déi un der hollännescher Grenz läit, just 15 Kilometer vu Maastricht. "Wir versuchen hier dem Drogentourismus eine Antwort zu bieten", esou den Alain Stas, Chef de Corps vun der Police vu Fourons, "das ist ein Problem in der ganzen Grenzregion hier."

Ronn 100 Polizisten, dorënner och zwee Lëtzebuerger Poliziste vun der Police Judiciaire an dräi Douaniere mat Hond, hu vu 14 Auer un 127 Autoen an 183 Persoune kontrolléiert. Dobäi konnten ënnert anerem Waffen an Droge saiséiert ginn. Am Ganze goufe bei 19 Persounen Droge fonnt. Doriwwer eraus sinn 10 Chaufferen ënnert dem Afloss vun Droge gefuer.

Dat wier mat ee vun de gréisste Problemer hautdesdaags, esou den Alain Stas. An och den Hond vun der Lëtzebuerger Douane hat Succès, esou d'Carole Nau vum Service Spécialisé Cynotechnique: "Mir hunn e Geld-Drogen-Hond dobäi, a wéi mir den Auto duerchsicht hunn, huet den Hond eng Bandoulière ugewisen, an do war dann een décke Pak Geld dobäi. Et dierf ee jo net méi wéi 10.000 Euro mat sech féieren ouni se unzemellen." Bei de Kontrolle konnten och eng gemellt Persoun an e gemellten Auto erëmfonnt ginn. De Projet Hazeldonk gëtt et schonn zanter 2006. Mat esou änlechen Operatioune wëll ee géint all Zort vu grenziwwerschreidender Kriminalitéit virgoen, wéi zum Beispill Schmuggel vu Waffen an Drogen oder och Mënschenhandel. D'Zil wier et iwwerdeems, d'Kooperatioun an den Informatiounsaustausch tëscht de Benelux-Länner ze verbesseren.

