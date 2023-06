Rieds geet vun der schlëmmster Attack zënter engem Joerzéngt.

Israel an Ägypten wëllen den déidleche Virfall op der Grenz gemeinsam ënnersichen. En ägyptesche Polizist war duerch e Lach an engem Grenz-Zonk op israeeleschen Territoire gelaf an hat 3 israeelesch Zaldoten erschoss.

D'Hannergrënn sinn net ganz kloer. De Polizist soll bei enger Anti-Drogen-Aktioun am Asaz gewiescht sinn.

Zënter 1979 gëtt et e Friddensaccord tëschent béide Länner.

D'Grenz gëllt allgemeng als roueg.