De Prënz Harry huet zu London viru Geriicht an enger schrëftlecher Zeienausso d’Regierung ugegraff, dat am Prozess géint de "Mirror"-Verlag.

D’Demokratie wär gescheitert, wann d’Press et net géif hikréien, d’Regierung ze kontrolléieren, mä sech decidéiert hätt, mat hir an d’Bett ze goen, fir de Status quo ze sécheren, esou de Prënz Harry. Membere vun der kinneklecher Famill kommentéieren normalerweis d’Politik oder d’Regierung a Groussbritannien net. E Regierungsspriecher wollt dat Ganzt och net kommentéieren, de Prozess wär am gaangen.

De Prënz Harry reprochéiert dem Daily Mirror a People hie jorelaang ofgelauschtert a privat Saache publizéiert ze hunn. De Verlag weist d’Virwërf zréck.

Prënz Harry gëtt als Zeie gehéiert

Fir déi éischte Kéier zanter iwwer 130 Joer trëtt zu London nees e Member vun der kinneklecher Famill viru Geriicht an den Zeiestand.

De Prënz Harry hat sech enger Sammel-Plainte ugeschloss, géint verschidde brittesch Presse-Organer, déi reprochéiert kréien, Promien, dorënner eben och den Harry, jorelaang ofgelauschtert an ausspionéiert ze hunn.

U sech mécht dat brittescht Kinnekshaus jo alles, dass kee Member selwer muss viru Geriicht. An dësem Fall awer bestéing de Prënz drop.

Fir d’lescht war de spéidere Kinnek Edward de Siwenten an engem Kräizverhéier virun engem Londoner Geriicht. Dat war am Joer 1891.