Am franséischen Annecy koum et en Donneschdeg de Moien zu enger bluddeger Dot op enger Spillplaz an der Géigend vum Séi.

En Onbekannten ass kuerz virun 10 Auer mat engem Messer op d'Leit, respektiv d'Kanner vun ongeféier dräi Joer lassgaangen. Éischten Informatiounen no wieren aacht Persoune blesséiert ginn, dorënner siwe Kanner. Wéi franséisch Medien nach mellen, gouf et dräi schwéier Blesséierter.* Geschitt ass dat Ganzt am Jardin de l'Europe. Intervention en cours au jardin de l'Europe et sur le Pâquier à #Annecy. Merci d'éviter le secteur et de ne pas gêner l'intervention des autorités. — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) June 8, 2023 Duerch e séiert Agräife vun de Forces de l'ordre hätt de presuméierten Täter kënnen immobiliséiert ginn. Iwwert Hannergrënn ass nach näischt gewosst. Wéi verschidde franséisch Medie mellen, géif et sech ëm en Demandeur d'asile aus Syrien handelen, deen 1991 gebuer ass. Hie wier der Police a Frankräich net bekannt. Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023 Wéi de Figaro schreift, déi eng Reporterin op d'Plaz geschéckt hunn, goufen néng Persoune verwonnt, dorënner aacht kleng Kanner. Si beruffe sech dobäi op Police-Sourcen. Dräi Affer hätte liewensgeféierlech Verletzungen dovugedroen. Den Inneminister Gérald Darmanin an d'Premierministesch Élisabeth Borne hunn annoncéiert, um Wee op d'Onglécksplaz ze sinn. Um 12.30 Auer huet d'Procureur vun Annecy Line Bonnet eng Pressekonferenz aberuff. *Den Ament ginn et ënnerschiddlech Zuelen zu de Blesséierten.