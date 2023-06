No der Messerattack a Frankräich geet d'Sich nom Motiv weider. Hiweiser op en terroristeschen Hannergrond ginn et net, de presuméierten Täter ass roueg.

No der Messerattack op enger Spillplaz zu Annecy a Frankräich sinn d'Affer all ausser Liewensgefor. Den Täter gouf wéinst versichtem Mord an de Garde à vue bruecht. De Mann wier psychiatresch ënnersicht ginn, et géif awer keen Indice op Wanvirstellungen ginn. Zu sengem Motiv huet den 31 Joer ale Mann bis ewell näischt gesot.

Virun 2 Deeg hat hie véier kleng Kanner an zwee Erwuessener mat engem Messer deels schwéier blesséiert.