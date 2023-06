D'Uschëllegungen am Kader vun der Uklo an der Suitte ëm d'Dokumentenaffär huet den Donald Trump "lächerlech an onbegrënnt" genannt.

"Déi onbegrënnten Uklo géint mech duerch de Justizministère, deen eleng vum President Biden gesteiert ass, wäert als ee vun de schlëmmste Muecht-Mëssbräich an d'Geschicht vun den USA agoen. [...] Dat ganzt ass eng politesch Hexejuegd". Dat sot den Donald Trump e Samschdeg den Owend op zwee republikanesche Parteideeg virun honnerte Sympathisanten. Gemengt ass d’Affär ëm geheim Regierungsdokumenter, déi bei him privat séchergestallt goufen a woufir hien och elo ugeklot gouf. En Dënschdeg huet den Trump Rendez-vous op engem Geriicht zu Miami. Hie riskéiert wéinst där Affär bis zu 10 Joer Prisong.