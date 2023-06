E Sonndeg de Moien um 2.38 Auer huet an der bevëlkerungsräichster Provënz a Südafrika de Buedem gewackelt.

D'Biewe vu 5 op der Richterskala war ongeféier 10 Kilometer ënner der Äerduewerfläch an och an der kompletter Provënz Gauteng ze spieren. D'Bewunner do hu Fotoen op de soziale Reseaue mat Schied un Héichhaiser gewisen.

Am August 2014 hat en Äerdbiewe mat der Stäerkt 5,3 net wäit vu Johannesburg ewech, de Buedem zum Wackele bruecht. Dat lescht gréissert Biewe mat enger Stäerkt vu 6,3 war 1969 an der Provënz Western Cape.