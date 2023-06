Déi griichesch Garde côte huet ronn 100 Migrante virun der Insel Kythera gerett.

Si waren e Samschdeg den Owend a Séinout geroden. D'Garde côte konnt si lokaliséieren an d'Mënschen an den Hafen vun Neapolis op der Hallefinsel Peloponnes a Sécherheet bréngen. Hinne geet et gutt.

Besonnesch an de Summerméint sinn immens vill Seegelbooter a Yachten an der Ägäis an am Ionesche Mier ënnerwee. D'Booter vu Schleiser sinn an där Zäit méi schwéier ze fannen. Dacks kënnt et zu Schied un de Maschinnen oder Lächer un den ale Booter, déi agesat ginn. ëmmer nees kënnt et zu Onglécker.

D'lescht Joer sinn der UN no an där Regioun 326 Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Garde côte geet vun enger méi héijer Donkelziffer aus.