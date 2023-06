E Samschdeg koum et um fréien Nomëtteg zu engem Accident an der Breiten Strasse. E Kand gouf do ugestouss a uerg blesséiert.

Beim Noutruff zu deem Accident koumen dunn awer e puer Meldungen eran. Och, dass et zu enger Kläpperei komm wier.

D'Beamten op der Plaz hunn effektiv op der Onglécksplaz e Grupp vun ongeféier 50 rosene Leit virfonnt, déi d'komplett Fuerbunn blockéiert hunn. Matten an deem Grupp hunn d'Secouristen dat schro verwonnte Kand fonnt an éischtversuergt.

Dem aktuellen Ermëttlungsstand no war en 23 Joer ale Saarbrécker mat sengem Auto op der lénker Fuerbunn ënnerwee. Hie wollt vum Zentrum a Richtung Völklingen fueren. Onbedeelegten Zeien no ass op der rietser Fuerbunn eng wäiss Camionnette trotz grénger Luucht op engem Zebrasträife stoe bliwwen. Virun dëser Camionnette sinn deen Ament dräi Kanner iwwert d'Strooss gaangen, obscho si rout haten. Den Automobilist huet, wéi d'Police präziséiert, d'Kanner net konnte gesinn. Hie krut an der Suitte e Jong vun néng Joer ze paken, deen op de Capot opkomm ass an nees op d'Strooss zeréckgeschleidert gouf.

Éischten Erkenntnisser no gouf d'Kand schro blesséiert, awer net liewensgeféierlech. Den Automobilist sengersäits gouf kuerz drop Affer vun engem Kierperverletzungsdelikt.

De Chauffer ass aus sengem Auto geklommen a wollt nom Kand, dat hien ze pake kritt hat, kucken. Hie gouf awer vun enger männlecher Persoun attackéiert a geschloen. Deemno gouf och den Automobilist fir eng Kontroll an d'Spidol. D'Ermëttlungen zum Ugräifer goufe lancéiert.

Fir d'Spueresécherung huet d'Streck am deem Beräich fir ronn 90 Minutte gespaart ginn, den Trafic gouf ëmgeleet. am Asaz waren zäitweis 7 Policepatrullen an zwee Ween vum Rettungsdéngscht, souwéi den Noutdokter.