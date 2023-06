Opgrond vu Finanz-Ermëttlunge géint hir Partei ass déi fréier schottesch Regierungscheffin Nicola Sturgeon festgeholl ginn.

Wéi d'Police matdeelt, gouf eng 52 Joer al Fra "als Verdächteg a Verbindung mat de lafenden Ermëttlungen zu der Finanzéierung an de Finanze vun der Schottescher Nationalpartei" festgeholl. Brittesch Medien mellen, déi Verdächteg wier d'Nicola Sturgeon. Et geet ëm Donen an Héicht vun ëmgerechent bal 800.000 Euro fir d'Onofhängegkeetspartei, déi fir aner Zwecker sollen detournéiert ginn.

Am Abrëll war schonns hire Mann, de Peter Murrell, kuerzzäiteg festgeholl ginn. De Murrel war als laangjäregen "Chief Executive Officer" vun der Partei och fir d'SNP-Finanze verantwortlech. Hie gouf awer nees virleefeg fräigelooss. D'Surgeon hat am Februar virun deem Hannergrond als schottesch Premierministesch demissionéiert.