E Sonndeg kuerz virun 12 Auer koum et an Däitschland bei Hermeskeil zu engem Accident, wou och eng Lëtzebuerger Automobilistin an e Kand blesséiert goufen.

Eng 67 Joer al Automobilistin, déi mat hirem BMW aus Richtung Reinsfeld koum a bei Hermeskeil a Richtung Tréier ofbéie wollt, huet deen Ament e VW Golf mat Lëtzebuerger Placken, deen aus Richtung Tréier koum, iwwersinn. Doduerch koum et zu enger Kollisioun. D'Fuererin aus dem BMW gouf dobäi liicht blesséiert. Déi 30 Joer al Fra am VW Golf gouf schwéier, awer net liewensgeféierlech blesséiert. Am Auto war och nach en 3 Joer aalt Kand, dat liicht blesséiert gouf. D'Strooss gouf fir d'Opraumaarbechte gespaart.