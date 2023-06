Dat sot den Donald Trump op Walcampagne am US-Staat Georgia – deem éischten ëffentlechen Optrëtt zanter den Ukloen.

De fréieren US-President Donald Trump qualifizéiert d'Virwërf géint hien, wéinst dem Zeréckbehale vu geheime Staatsdokumenter, als "e Witz". Et wier eng politesch motivéiert Campagne, fir hien dovun ofzehalen, nach eemol an d'Wäisst Haus ze kommen.

"Kuckt den Joe Biden. De Biden probéiert, e politesche Géigner, vun deem e géif an de Wale bei wäitem geschloe ginn, an de Prisong ze spären. Sou wéi et am Stalinistesche Russland oder am kommunistesche China gemaach gëtt."

D'Procureuren hunn den Trump op 37 Punkten ugeklot, wëssentlech Dokumenter zeréckbehalen ze hunn, déi streng geheim Dokumenter ëm den US-amerikanesche Nuklearprogramm ëmfaassen an domat déi national Sécherheet op d'Spill gesat ze hunn.

Nawell ass den Trump op der Säit vun de Republikaner de Favorit ënnert de Kandidate vun de Presidentschaftswalen d'nächst Joer. Wann och nëmmen d'Hallschent vun deem sech géif beweisen, wat den Trump virgeworf kritt, seet de fréiere Justizminister William Barr op Fox News, da wier e gebak.