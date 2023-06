Wärend d'Tensioune weltwäit méi grouss ginn, baut China säi nukleaart Waffenarsenal aus. Dat geet aus enger Etüd vum SIPRI ervir.

Am leschte Joer hu verschidde Länner, dorënner eben och China, hiert Arsenal un Atomwaffen ausgebaut an och moderniséiert, esou d'Chercheuren. Fir den Dan Smith, Direkter vum Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) si mer um Punkt ukomm, datt d'Länner net méi hir Atomwaffen ofrëschten, mä zouleeën.

Ufank 2023 haten déi néng Atommuechten, also Groussbritannien, China, Frankräich, Indien, Israel, Nordkorea, Pakistan, Russland an d'USA, hir nuklear Sprengkäpp op 12.512 erofgesat, dat sinn der knapp 200 manner, wéi zum selwechten Zäitpunkt dat Joer virdrun.

9.576 dovunner wiere militäresch direkt oder séier asazfäeg, wat der 86 méi waren, wéi 2022. Dës Zuel ass den Experten no nees lues a lues um klammen, woubäi een nach wäit ewech vun de knapp 70.000 ass, déi an den 1980er Joren hätten agesat kënne ginn. Déi gréissten Hausse gouf et an dëser Kategorie a China, hei ass ee vun 350 op 410 eropgaangen.

Och an Indien, Pakistan an Nordkorea gouf et eng liicht Hausse, wärend all déi aner Länner bei hirem Stock bliwwe sinn. Russland an d'USA hunn zesumme ronn 90 Prozent vun all den Atomwaffen op der Welt.

Wéi de Smith seet, wieren d'Atomwaffen an der leschten 30 Joer ofgebaut ginn. Et wier een elo wuel um Enn vun dësem Prozess ukomm.

D'USA a Russland ware jo bis virum Ukrainkrich Partner am New-START-Programm, duerch deen den Ofbau vun den Atomwaffe sollt garantéiert ginn. Russland ass jo no den Sanktioune géint d'Land wéinst dem Krich aus deem Programm erausgeklommen. Déi nei an aktuell Situatioun deiten d'Chercheuren an d'Richtung vu China. Et géif ee gesinn, datt China e weidere Schratt an d'Richtung vun enger