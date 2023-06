D'Krisebank Credit Suisse gouf vun der UBS opkaaft. Domadder entsteet an der Schwäiz elo eng Megabank, wéi et se bis ewell am Land nach ni gouf.

"Dat ass den Ufank vun engem neien, historesche Kapitel", huet et e Méindeg de Moie an der "Neier Zürecher Zeitung" geheescht. Si haten e Schreiwes vun der Schwäizer Groussbank publizéiert, an deem déi formell Fusioun confirméiert gouf. Zil wier et elo, fir zesummen eng staark Entreprise ze schafen. Den UBS-Chef Sergio Ermotti hat awer och virun schwéiere Méint gewarnt, déi der grousser Bank elo bevirstoe géifen. An dëser Fusioun, déi politesch forcéiert gouf, ass déi zweetgréisst Schwäizer Bank mat der gréisster zesummegaangen. Dëse Schratt gouf méintelaang virbereet. D'Schwäizer Regierung hat op dës Fusioun gedrongen, nodeem d'Credit Suisse duerch Skandaler a massiv Finanzéierungsprojeten an d'Laberente gerode war. Ma duerch dës Fusioun entsteet elo an der Schwäiz eng Megabank vun enger Gréisst, déi esouguer de politesche Verantwortlechen Suerge mécht.