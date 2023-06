De russesche Verdeedegungsministère wëll déi russesch Fräiwëllegentruppen per Dekreet sech ënnerstelle loossen. De Wagner-Chef ass do awer dogéint.

De Verdeedegungsminister Sergej Schoigu huet all russesch Fräiwëllegentruppen opgefuerdert, bis den 1. Juli e Vertrag mat sengem Ministère ze ënnerschreiwen, deen d'Truppen der regulärer Arméi ënnerstellt. Domadder géifen d'Organisatiounen e rechtleche Status kréien an déi selwecht staatlech Leeschtungen, wéi déi regulär russesch Truppen.

Observateuren no ass dëst awer haaptsächlech e Schratt géint d'Privatarméi vum Oligarch Jewgeni Prigoschin, deen als ee vun de schäerfste Kritiker vum Schoigu gëllt. Hie selwer huet schonn annoncéiert, datt Wagner esou e Kontrakt net wäert ënnerschreiwen.

De Prigoschin gëllt als ee vun de gréisste Kritiker vum Schoigu. De Besëtzer vun enger Privatarméi hält de Verdeedegungsminister fir onfäeg. Op Telegramm huet de Wagner-Chef matgedeelt, datt de Schoigu wuel iwwert säi Ministère an d'Arméi kéint bestëmmen, ma schonn do wier net net capabel, fir d'Truppen ze féieren.

Et wier méiglech, datt Wagner, wa si net ënnerschreiwen, keng Waffen a Munitioun méi kréien, awer just esoulaang, bis de Ministère si nees bräicht, esou de Prigoschin weider. De Wagner-Chef huet betount, datt hien d'Söldner bedeelegt, ee sech dem President Putin awer als ieweschte Chef vun den Truppen ënneruerdent an een am Interessi vu Russland handelt. De Verdeedegungsminister Schoigu ma och de Chef vun der russescher Arméi de Generol Waleri Gerassimow si fir de Prigoschin onfäeg, wat hien och scho méi wéi eng Kéier gesot huet.