Dat mellen souwuel italieenesch, wéi och Schwäizer Medien. Mir geheien e kuerze Bléck op säi mouvementéiert an deels och skandaléist Liewen.

De Silvio Berlusconi ass e Méindeg zu Mailand am San Raffaele-Spidol gestuerwen, an deem hien och e puer Deeg virdrun louch. Wéi et heescht, solle seng Kanner bei him gewiescht sinn. E war réischt am Mee no engem Openthalt vu 45 Deeg am Spidol wéinst enger Longen-Entzündung, nees raus.

Den Ex-Premier vun Italien, deen niewent senger politescher Karriär och Medien-Entrepreneur a Multimilliardär war, stoung 4 Mol un der Spëtzt vun der italieenescher Regierung. Säi Liewe war jo vu ville Skandaler gepräägt.

Noruff Silvio Berlusconi / Jean-Marc Sturm

De Silvio Berlusconi, war ee Personnage dee vill, ganz vill Italiener faszinéiert huet. Hie stoung fir eng gëllen Ära vun der italieenescher Wirtschaft.

An de 70er Joren huet hie Milliounen am Bausecteur verdéngt, hien huet an Italien d'Privat-Tëlee gegrënnt, huet mat senger Holding Fininvest nieft Tëleeschaînen e puer Zeitungen an d’Editiounshaus Mondadori kontrolléiert.

Seng rietspopulistesch Forza-Italia-Partei ass nach haut Deel vun der Regierungskoalitioun. De Berlusconi war nach am September 2022 zum Senateur gewielt ginn.

De Mann war tëscht 1994 an 2011 3 mol Premier an Italien.Säin Numm steet fir Skandaler wéinst presuméierte Wirtschafts-a Korruptiounsdelikter. Parallel waren et seng Bunga-Bunga-Sexskandaler an homophob Remarken.

Dem Berkusconi huet laang Joren den AC-Mailand gehéiert. Hie war do am Cumul 26 Joer

President. D’Rossanneri hunn an deene Joren 8 Championstitelen an 3 Championsleague geholl.

Am August 2013 krut hien wéinst Steierbedruch 4 Joer Prisong, dovunner goufen awer 3 Joer wéinst enger Amnestie opgehuewen. Dat 4. Joer Strof huet de Berlusconi gemengnëtzeg Aarbecht an engem Altersheim geleescht.

De Berlusconi huet dacks seng Contenance verluer. Wéi hien EU-Conseilspresident war huet hien 2003 den däitschen deemolegen Europadeputéierten Martin Schulz leidegt.

An Italien géif ee Film iwwer KZ’er gedréit ginn. De Schulz kéint do de Kapo, ze soen den SS-Oppasser spillen. De Berlusconi wollt sech net entschëllegen. Hien sot dass déi Remark ironesch war an dass hie sech net fir Ironie géif entschëllegen.

De Berlusconi wollt esou guer Excuse vum Schulz, well dee sech am Toun vergraff hätt an hat ausser déi eege Reien dat ganzt EP géint sech.

Dat war nëmmen eent vu ville Beispiller, bei deenen de Berlusconi ausfalend gi war. Hien huet gären ausgedeelt, konnt selwer awer ganz schlecht astiechen. Och dowéinst gouf hien dacks mam Donald Trump verglach, an ëmgedréint.

An der Lescht war de Berlusconi mat pro-russeschen Aussoen am Kontext vum Ukrain-Krich opgefall.