Den Ex-President ass jo ugeklot, well hien Dokumenter bei sech privat doheem hat, déi u sech näischt do verluer haten, an deels als geheim agestuuft waren.

Hie soll se aus dem Wäissen Haus matgeholl hunn. Am ganze ginn et 37 Uklo-Punkten, ënnert anerem och Behënnerung vun der Justiz. Hie selwer schwätzt vun enger politescher Hexejuegd. Et gi sech och Protester vun Trump-Supporter erwaart. Dowéinst gouf de Sécherheetsdispositif verstäerkt. Et ass déi éischte Kéier, datt e fréieren US-President op nationalem Niveau ugeklot gouf.