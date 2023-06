11 Méint nodeem d'Läich vum jonke Meedchen un engem Séi an Hessen fonnt gouf, huet de Prozess virum Landgeriicht ugefaangen.

Ugeklot ass den 30 Joer ale Mann, deen zouginn huet, d'Ayleen ëmbruecht ze hunn. Him gëtt virgeworf, dëst aus sexuelle Motive gemaach zu hunn. Béid hate sech am Abrëll 2022 iwwert e Messenger kennegeléiert. Den 21. Juli war d'Ayleen zu Gottenheim a Baden-Württemberg verschwonnen a gouf eng Woch méi spéit ronn 300 Kilometer méi wäit dout an engem Séi an Hessen erëmfonnt. Nach de selwechten Dag gouf de Verdächtege bei Frankfurt festgeholl.

Bei den Ermëttlunge vun den Handydate goufen iwwer 30.000 Chats ausgewäert. Nieft der Uklo vu Mord gëtt him och Vergewaltegung mat Doudesfolleg virgeworf. Dobäi kënnt nach, datt och kannerpornographesch Inhalter fonnt goufen.