An der Regioun ëm d'Stad Nottingham goufen dräi Läiche fonnt. En 31 Joer ale Mann gouf festgeholl, him gëtt Mord virgehäit.

D'Police hat vu "schwierege Virfäll" geschwat, wat awer genau passéiert ass, war am Ufank net gewosst. Wéi et méi spéit awer vun den Autoritéiten geheescht huet, wier am Stadzentrum "en trageschen Accident" geschitt, bei deem eng Camionnette implizéiert wier.

E Mann vun 31 Joer gouf verhaft, well géint hie e "Mordverdacht" an dräi Fäll besteet. Dräi weider Persoune koume mat Blessuren an d'Spidol. Wéi et vun der Police vun Nottinghamshire heescht, hätt eng "Camionnette probéiert, d'Leit ze iwwerrennen".

D'Police gouf um 4 Auer Lokalzäit an der Nuecht op en Dënschdeg geruff. Wéi si ukoumen, hu si d'Läiche vun zwou Persounen, déi iwwerrannt goufen, am Stadzentrum vun Nottingham fonnt. Wéi si nach op eng weider Plaz geruff goufen, goufen do dräi Leit fonnt, déi ugestouss goufen. Si goufen an d'Spidol ageliwwert. Dono gouf nach eng weider Läich an enger anerer Stad net wäit vun Nottingham entdeckt, esou d'Police.

"Et ass en trageschen a schrecklechen Tëschefall", esou d'Spriecherin vun der Police Nottinghamshire. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt déi dräi Situatiounen zesummenhänken an hunn dowéinst och eng Persoun verhaft.