D'Sonn dréckt, d'Temperature klammen, de Summer ass definitiv zu Lëtzebuerg ukomm.

Et war d'lescht Joer de wäermste Summer an Europa, zanterdeem d'Wieder gemooss gëtt. Esou Caniculle sinn net ongeféierlech, virun allem fir Risikopersounen.

Wëssenschaftler vun der Universitéit Arizona fuersche grad um Impakt vun extremer Hëtzt op de mënschleche Kierper. An dat maache si mat engem ganz speziellen Hëllefsmëttel. Den ANDI kann ootmen, trëppelen, schweessen, ass awer e Mannequin.

Den ANDI huet 35 verschidden Uewerflächen, déi mat Sensore bedeckt sinn, déi d'Temperatur moossen. D'Sensore kënnen dann och Schweess ausléisen. Esou kënnen d'Fuerscher verschidde Wiedersituatiounen ausprobéieren. De Konrad Rykaczewski ass Professer op der Arizona Universitéit an hofft, esou och eppes fir d'Preventioun ze maachen: "Kéinte mir eppes änneren an deem, wat de Patient virdru gemaach huet? Hätt et gehollef, wann e méi laang Paus gemaach hätt? Wéi vill hätt dat gehollef?"

15.000 Doudesfäll sinn der WHO no d'lescht Joer op d'Hëtzt zeréckzeféiere gewiescht. Eeler Leit gehéieren zu de Risikopatienten, mee och Leit, déi der Hëtzt ausgesat sinn. Sief et well si bausse schaffe mussen oder well si sech net a kill Raim zréckzéie kënnen, zum Beispill Sans-abrisen.

Et wär nach net ganz kloer wat am mënschleche Kierper wärend engem Hëtzschlag geschitt. Dofir soll ANDI hëllefen, dat erauszefannen.