Et ass een ëmstriddene Sujet: Déi Eng fäerte souguer, dass de Computer geschwënn d'Soe kritt an de Mënsch deels onnëtz mécht.

Déi méi strikt Reegele waren am Mee mat grousser Majoritéit duerch déi zoustänneg Kommissiounen am Europaparlament gangen. Et wëll een Ännerunge bei deem, wat d'EU-Kommissioun proposéiert huet. Virop sti ganz kloer Grenze beim Asetzen vun der sougenannten "Allzweck-KI". Do geet et zum Beispill ëm Applikatioune wéi "ChatGPT", déi, op Basis vun deem wat de Mënsch virgëtt, eegestänneg Texter oder Biller produzéieren. Dat ass zwar faszinant, an engems ass et mat der Angscht verbonnen, dass een e Risiko ageet, deen net ze kalkuléieren ass.

De Risiko spillt eng wichteg Roll an der Woschuel vum Europaparlament. Et wëll ee KI net vu vir eran als héichriskant astufen, mä et wëll een iwwerpréiwen, op ee signifikante Risiko besteet, dat a Beräicher wéi Gesondheet, Grondrechter, Sécherheet oder nach Ëmwelt, respektiv d'Beaflosse vun de Wieler via politesch Campagnen.

D'EU ass bei den neie Reegele Virreider fir d'kënschtlech Intelligenz op de Mënsch ze zentréieren, also vertrauenswierdeg a sécher ze maachen. Et wëll een d'Innovatioun net bremsen an awer gläichzäiteg d'Grondrechter protegéieren. Konkret Beispill wier de Verbuet vu kënschtlecher Intelligenz fir biometrescher Iwwerwaachung, d'Erkenne vun Emotiounen, zum Beispill op der Aarbecht oder bei Verhandlungen oder nach eng prophylaktesch Policeaarbecht op Basis vu "computer-gesteierte" Viraussoen.

D'Europadeputéiert wëllen also ee System, dee vum Mënsch ze kontrolléieren, transparent a sécher ass a bleift. Nom Passage am Europaparlament ass et wichteg, an dësem Dossier een Accord mat den eenzelen EU-Länner an der EU-Kommissioun iwwer déi definitiv Reegelen ze fannen.

Et bleift och drun z'erënneren, dass esouguer d'Pionéier vun der KI gewarnt hunn, dass een hei riskéiert, d'Këscht vun der Pandora opzemaachen. Et géif also kee Wee méi zréck ginn an et géif just nach d'Hoffnung bleiwen.

D'Chinesen zum Beispill hu schonn ugekënnegt, dass si dem KI-System och eng ideologesch Ausriichtung wëlle ginn. Fir vill Leit ass dat Ganzt e bësse Science-Fiction, mä d'Entwécklung ass rasant.