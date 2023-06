Wéi d'EAA an engem Bericht festgehalen huet, sinn duerch extrem Wiederkonditioune Schied an Héicht vun iwwer 560 Milliarden Euro entstanen.

Tëscht 1980 an 2021 sinn duerch Iwwerschwemmungen, Stierm, Welle vun Hëtzt oder Keelt, Äerdrutsche bal 195.000 Mënschen an Europa gestuerwen. Vun den iwwer 560 Milliarden Euro Schied waren nëmmen 30 Prozent verséchert, dat heescht Schied an Héicht vun 170 Milliarden Euro, sou nach d'Europäesch Ëmweltagence.

Si hunn en neien Internet-Portal gegrënnt, wou d'Daten iwwer d'Suitte vun esou Wiederextremer zesummegedroe ginn.

"Fir weider Verloschter ze vermeiden, musse mir dréngend vun der Reaktioun op Extremwiederevenementer iwwergoen zu enger proaktiver Preparatioun", sou d'EAA-Expertin Aleksandra Kazmierczak. De jéngsten Donnéeën no waren Hëtztwelle fir 81 Prozent vun den Doudesfäll a 15 Prozent vun de finanzielle Schied responsabel.

Der EAA no muss Europa Moossnamen ergräifen, fir déi eeler Generatioune vu senger Bevëlkerung ze schützen, well si besonnesch empfindlech op Hëtzt reagéieren. Déi meescht national Strategië géifen d'Auswierkunge vun der Hëtzt op den Häerzkreeslaf an an den Otemsystem berécksiichtegen. "Awer manner wéi d'Hallschent ginn op direkt Suitte vun der Hëtzt, wéi Dehydratioun oder en Hëtzschlag, an", sou nach d'Ëmweltagence.