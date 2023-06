Nodeems de Leetzëns zanter engem gudde Joer ëmmer nees eropgesat gouf, sinn déi Responsabel elo méi virsiichteg a wëlle weider Donnéeë sammelen.

Aktuell läit de Leetzëns an den USA bei 5 bis 5,25 Prozent. Zanter Mäerz 2022 hat d'Noutebank Fed de Leetzëns zéng Mol noeneen an d'Luucht gesat. Fir d'lescht Ufank Mee ëm 0,25 Punkten. Elo wéilt een awer fir d'éischt weider Donnéeë sammelen, äert een decidéiert ob een noleet oder net. D'Inflatioun ass an den USA an der Lescht zwar spierbar zeréckgaangen, am Mee louch se bei 4 Prozent, mee se läit domat awer nach ëmmer ee Krack iwwert dem Zil vun 2 Prozent.