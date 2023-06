China wiehrt sech géint d'Virwërf géint d'chineesesch Bank "Asian Infrastrucutre Investment Bank". De Member vun der Direktioun vun der AIIB, de Kanadier Bob Pickard huet e Mëttwoch demissionéiert, well d'Bank géing vun der chineesescher Kommunistescher Partei dominéiert ginn.

D'AIIB sot, déi Virwërf wieren ouni Substanz. Peking sot d'Bank géing a voller Transparenz funktionéieren. Kanada huet no den Aussoe vum Bob Pickard seng Aktivitéiten an der AIIB agefruer. Lëtzebuerg ass Grënnungsmember vun der AIIB an huet ronn 70 Milliounen US Dollar Participatiounen an der Bank.

D'Noriichtenagencen hunn en Donneschdegmoien iwwregens gemellt, datt de chineesesche Premier Li Qiang vum 18. bis den 23 Juni op offizieller Visitt an Däitschland an a Frankräich ass.