D'Tensiounen tëschent Serbien an dem Kosovo loossen net no. Nodeems 3 kosovaresch Poliziste vu serbesche Sécherheetsleit solle verschleeft gi sinn, huet de Kosovo seng Grenze fir Wueren a Gefierer aus Serbien zougemaach.

Wéi et vu kosovarescher Säit heescht, goufen 3 kosovaresch Polizisten am nërdleche Grenzgebitt zu Serbien verschleeft. Si hätte sech iwwer Routen erkënnegt, déi vu serbesche Schmuggler genotzt géife ginn. Vu serbescher Säit heescht et, déi 3 Männer wieren ënnerhalb vu Serbien verhaft ginn. Si wiere schwéier arméiert gewiescht an hätten en Terroruschlag geplangt.