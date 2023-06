Nom tragesche Bootsongléck virun der griichescher Küst zéien d'Autoritéiten en neie Bilan vun iwwer 500 Doudegen. Fonnt goufen der nëmmen 78.

D'Zuel baséiert op Aussoe vun Iwwerliewenden an Aschätzunge vun der Garde-côte. En Donneschdeg an e Freideg sollen déi 104 Iwwerliewend an e Flüchtlingslager bei Athen bruecht ginn. Och déi Doudeg, déi fonnt goufen, sollen op Athen bruecht ginn. Ronn 30 Leit goufe wéinst Longenentzündungen an Dehydratioun hospitaliséiert, si befanne sech awer net a Liewensgefor.

D'Autoritéite waren ufanks nach dovunner ausgaangen, datt ronn 400 Mënschen um Boot waren, e Spriecher vun der griichescher Regierung huet entretemps vu méigleche 750 Leit geschwat.

Am Mëttelmier kënnt et ëmmer nees zu Bootsonglécker, bei deene Migranten, déi probéieren Europa z'erreechen, stierwen. Dat bis ewell déidlechst Ongléck gouf et am Abrëll 2015, wéi tëschent 800 an 900 Mënschen op engem Boot ëm d'Liewe komm sinn.