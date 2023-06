An der Géigend vu Schlass Neuschwanstein a Bayern sinn zwou Touristinne vun engem Mann ugegraff ginn. Eng ass an der Nuecht op en Donneschdeg gestuerwen.

Wéi et vum Parquet heescht, sinn déi 21 Joer al Doudesaffer an hir 22 Joer al Begleederin dem 30 Joer ale Mann e Mëttwoch am Nomëtteg op engem Wanderwee begéint an hu sech him ugeschloss, fir zesummen op en Aussiichtspunkt ze trëppelen. Do soll den Täter déi 21 Joer al Fra bemol attackéiert hunn. Wéi hir Begleederin dotëschtgoe wollt, soll en dës gewiergt an eng Schlucht erofgestouss hunn.

Uschléissend soll et zu engem versichte Sexualdelikt un der 21 Joer aler Fra komm sinn, ier en och si d'Schlucht erofgestouss huet. No 50 Meter ass d'Fra nieft hirer Begleederin zum Leie komm. Béid Frae koumen an e Spidol, wou déi 21 Joer al Touristin an der Nuecht op en Donneschdeg un hire Blessure gestuerwen ass.

Den Täter gouf festgeholl, d'Motiv fir d'Dot ass den Ament net bekannt.