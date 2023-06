Et ass dat gréisst Loft-Manöver, zanter et d'NATO gëtt.

''Air Defender'', dat si 25 Natiounen, dorënner d'Gaaschtlänner Japan a Schweden, déi den Eeschtfall iwwer Europa trainéieren. 250 Fliger, ronn 10.000 Zaldoten si wärend 10 Deeg mobiliséiert. D'Iddie ass vun 2018. Do hat Russland schonn d'Krim iwwerfall. An awer gëtt dëser Deeg, wou nees Krich um Kontinent ass, ëmmer nees betount, et wéilt ee net provozéieren.

Eng vun den Air Basen, vu wou den Ament d'Fliger starten, läit nëmmen eng 35 Kilometer vun der Lëtzebuerger Grenz ewech.

Reegelméisseg starten den Ament amerikanesch F35-Fligeren vu Spangdahlem aus, fir hier Missioun vum Dag. Kampffligeren, déi momentan als déi modernst op der Welt ugesi ginn. Fir dësen aussergewéinlechen Exercice goufen d'Maschinnen vun der Air National Guard extra aus den USA eriwwer an Europa verluecht.

"Den Ëmfang an d'Gréisst vun dëser Übung kënnen net ënnerschat ginn. Déi logistesch Erausfuerderung, ze probéieren Air-Forcen aus 18 verschiddene Länner zesummen ze bréngen, mat Honnerte vu Fligeren, fir um Enn eng Loftkraaft op ee Punkt ze bréngen, fir ee spezifescht Zil z'erreechen, ass scho bal beängschtegend", sou de Col. Daniel Finnegan vum 158. Fighter Wing vun der US Air National Guard.

Wat genee trainéiert gëtt? Do hu sech déi Responsabel vun der Air Force ganz bedeckt gehale.

De Zenario ass extrem no un der Realitéit. Dat ëstlecht Militär-Bündnis OCCASUS gräift NATO-Territoire un. D'Stad Rostock un der Ostsee, e Flughafen an e Séihafen musse verdeedegt ginn. Feindlech Loftofwier, Drone sollen zerstéiert ginn.

De Lt. Col. Nathaniel D. Hofmann vum 52. Operations Support Squadron vu Spangdahlem erkläert: "Jidder Missioun ass eenzegaarteg, zu engem taktesche Problem. All Dag gëtt et, mir nennen dat e ''Schluecht Rhythmus''. E Missiouns-Zyklus, wou mir en taktesche Problem ze léise kréien. An dee muss elo Multinational integréieren an koordinéiere ginn, fir eraus ze goen an d'Missioun z'erfëllen."

Ëmmer nees, gouf déi lescht Deeg am Kontext Air Defender, eent widderholl: "Die NATO, die Allianz ist ein defensives Bündnis. Diese Übung sendet auch keinerlei Signale gegen jemanden. Das Signal ist an uns, an die NATO Nationen, dass wir in der Lage sind gerade auf der Seite der Luftwaffen, äußerst schnell reagieren zu können", sou de Lt. Gen. Ingo Gerhartz vun der däitscher Luftwaffe

Och amerikanesch F16 starten den Ament vu Spangdahlem aus, dat an 3 fest definéiert Fluch-Zonen. Wann déi aktiv sinn, gëtt den ziville Loftverkéier aus guddem Grond limitéiert. "Vill vun onse Piloten mat manner Erfarung, hu vläicht nach ni souvill Kampf-Fliger op enkem Raum erlieft. Konflikt-Léisung, d'Missioun u sech, d'Kommunikatioun, wéi mir ons Virdeeler maximal ausspillen, all dat zesummen, ass wuel eng vun den Haapt-Erausfuerderungen, fir déi Jonk, dobaussen". De Capt. Tyler Knickerbocker ass zanter 5 Joer F-16 Pilot.

Bis den 23. Juni sinn iwwer 2.000 Missioune geplangt. Verschidde Flich wäerten iwwer d'Grenzen vun Däitschland eraus, bis a Rumänien oder och Estland, also bis un d'Grenz mat Russland, respektiv der Ukrain goen. Kéng Provokatioun, ma Missioune fir Fridden an Demokratie ze stäerken, sou d'offiziell Kommunikatioun.