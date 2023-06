An engem Haus an der Regioun ëm Mons goufen d'Kadavere vu 75 Kazen an dräi Hënn fonnt. Wéi et vun Déiereschützer heescht, hätten hei "Aussesäiter" gelieft.

Nieft de knapp 80 Kadaver, déi hei fonnt goufen, konnten awer och eng 25 Kaze lieweg gerett ginn. D'Déiere wieren awer engem schlechten Zoustand gewiescht, confirméiert d'Société protectrice des animaux der Tëleeschaîne RTBF.

De Responsabele vun der Aktioun sot de Medien, datt hie sech net erënnere géif, jeemools schonn esou eppes gesinn ze hunn. De Gaëtan Sgualdino hätt sech ni erwaart, datt hien eng Kéier a sengem Liewen esou vill Kadaver op e Buedem misst ausleeën, fir se ze zielen a festzestellen, ëm wéi een Déier et sech handelt.

Op d'Spuer sinn d'Déiereschützer dëser schrecklecher Situatioun komm, well wuel en Noper den Déiereschutz alarméiert huet. Bei hirem Asaz goufe si vun der Police ënnerstëtzt. Iwwert d'Leit, déi am Haus liewen, gouf et keng weider Detailer.

Bei verschiddene Kadaver, déi fonnt goufen, hunn d'Ae gefeelt, respektiv ware verschidde Kadaver, obwuel se an der Tru louchen, scho verweest. D'Experte vum Déiereschutz ginn dovunner aus, datt een esou vill Kaze fonnt huet, well si sech ouni Kontroll konnte reproduzéieren. Verschidden Déiere ware just e puer Stonnen oder Deeg al, éier se ëmbruecht goufen.

Dem wallounesche Déiereschutzgesetz no mussen d'Täter am Fall vun uerger Déierequälerei mat Prisong rechnen, wann de Parquet Ermëttlungen ophëlt. Dobäi kommen awer och nach héich Geldstrofen.

Déi 25 Kazen, déi lieweg fonnt goufen, sinn an dräi verschidden Asyler ënnerkomm, wou si elo mol opgepäppelt ginn. Vill vun hinnen hu Wonnen a Plazen op hirer Haut, well si an hiren eegenen Exkrementer hu misste liewen.