E Mëttwoch hat ee Mann beim Schlass Neuschwanstein a Bayern zwou 21 an 22 Joer al Touristinnen an eng Schlucht erofgestouss.

Eng vun de Fraen ass un hire Blessure gestuerwen. Ermëttler hoffen elo op Videomaterial vum Touristenhotspot, fir de Verlaf vun der Dot besser rekonstruéieren ze kënnen.

D'Videoe kënnen iwwert ee speziellt Portal eropgeluede ginn. Och wann de presuméierten Täter oder déi zwee Affer just zoufälleg dran ze gesi wieren, kéint dat bei den Ermëttlungen hëllefen.

Der Police no deiten éischt Ermëttlungen dorops hin, datt déi zwou Touristinnen de Mann an der Géigend vum Tatort zoufälleg kennegeléiert hunn a sech him dunn ugeschloss hunn, fir zesummen op een Aussiichtspunkt ze goen. Op enger verstoppter Plaz soll hien dunn déi 21 Joer al Fra ugegraff hunn.

Wou hir 22 Joer al Frëndin dertëscht wollt goen, huet hie si d'Schlucht erofgestouss. Hie soll du probéiert hunn, déi 21 Joer al Fra sexuell ze attackéieren an huet si dunn och d'Kopp erofgestouss. Si ass ronn 50 Meter nieft hirer Frëndin gelant. Déi 22 Joer al Fra gouf just liicht blesséiert, hir Frëndin ass allerdéngs an der Nuecht un hire Blessure verstuerwen.

Een 30 Joer alen Tourist aus den USA ass nom Ugrëff festgeholl ginn. Zanter en Donneschdeg sëtzt hien der Police no ënnert anerem wéinst Mordverdacht an Untersuchungshaft. D'Enquêteure ginn dovunner aus, datt ee versichte Sexualdelikt d'Motiv fir d'Dot kéint sinn.