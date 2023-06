Am Weste vu Frankräich zu La Rochelle gouf et e Freideg am fréien Owend een zolidd Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 5,8 op der Richter-Skala.

Géint 4:30 Auer an de fréie Stonne vum Samschdeg gouf et eng 24 Kilometer südwestlech vun Niort nach emol een Nobiewen, dat et op 5,1 op der Richter-Skala bruecht huet. De franséischen Ëmweltminister Christophe Bechu huet op Twitter geschriwwen, et wier dat stäerkst Äerdbiewen, dat bis ewell um franséische Festland opgezeechent gouf. 26 km au SW de Niort (79, a 18h38 locale, Magnitude 5.8 (MI) selon CEA

Intensités macrosismiques préliminaires (sévérité de la secousse) : la carte du bcsf-renass pic.twitter.com/dxssbD9kbp — FranceSeisme (@FranceSeisme) June 16, 2023 Op ville Plaze wiere Steng erofgefall oder Spléck am Buedem opgaangen. Ee liicht Blesséierte wier vun de Secouriste behandelt ginn. An der Prefektur Charente-Maritime haten iwwer 1000 Stéit keen Stroum méi. 🚨🇫🇷 SÉISME EN FRANCE - Des dégâts importants sont visibles sur le clocher de l’église de la Laigne, dans les Deux-Sèvres. D’autres églises autour de l’épicentre du #séisme présentent également des dégâts. (📸 France 3) pic.twitter.com/z6pAx0Xu5O — FOCUS (@FocusFR_) June 16, 2023