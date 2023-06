A Mexiko gëtt et mëttlerweil schonn déi drëtt Hëtztwell an dësem Joer.

Duerch déi héich Temperature koume landeswäit zanter Mëtt Abrëll schonn aacht Leit ëm d'Liewen. Datt d'Hëtztwell dëst Joer schonn esou laang undauert, féieren Experten op de Klimawandel zeréck.

Wéi déi mexikanesch Regierung e Freideg matgedeelt huet, si siwe Leit un engem Hëtzschlag, an en aacht affer un Dehydréierung gestuerwen.

Zu Monterrey am Nordoste vum Land leien d'Temperaturen den Ament bei ëm déi 40 Grad. Wéinst dem héije Stroumverbrauch duerch d'Klimaanlagen fält de Stroum ëmmer nees aus an de Waasserdrock an de Leitung hëlt of. Zu Mexico City sinn ëm déi 35 grad, wat d'Loft an der Milliounemetropol duerch d'Ofgasen onheemlech stéckeg mécht.

Schonn d'lescht Joer gouf et zu Monterrey eng historesch Dréchent. Am Bundesstaat Nuevo León gouf elo ordonéiert, datt d'Kanner just nach zwou Stonnen den Dag an d'Schoul goe sollen, fir datt si der Hëtzt net esou staark ausgesat sinn.