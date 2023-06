Haut viru 70 Joer hunn an der ganzer DDR ronn eng Millioun Mënsche géint den Regimm vun der Sozialistescher Eenheetspartei demonstréiert.

Grond fir d'Protester war eng Erhéijung ëm 10 Prozent vun der Aarbechtsnorm. Eng vu méi Mesuren, mat där de Sozialismus sollt promouvéiert ginn.

Am Endeffekt wollt d'DDR-Regierung, dass d'Leit fir manner Sue méi schaffen.

Ma si haten d'Rechnung net mat de Leit gemaach.

Aus zwee Deeg Generalstreik gouf en Opstand.

D'SED-Parteileedung freet Hëllef vum sowjetesche Militär.

Zaldoten a Panzere ginn a Stied ewéi Berlin, Halle an Dresden geschéckt.

Wou d'Demonstranten net fort ginn, fale Schëss.

Et gouf 120 Doudesaffer. Dausende Persounen goufe festgeholl an d'Käpp hannert dem Streik koume laang an de Prisong. Schonn um Owend vum 17. Juni 1953 war d'Revolt eriwwer.