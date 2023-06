All Joers ginn zu Wien bei der Pride-Parad Honnertdausende Leit op d'Strooss, fir sech fir d'Rechter vun der queerer Communautéit staark ze maachen.

Wéi déi éisträichesch Autoritéite matdeelen, gouf een Ugrëff op déi Wiener Pride-Parad verhënnert. E Samschdeg wieren déi dräi jonk Verdächteg - 14, 17 an 20 Joer al - kuerz virum Ufank vun der Parad festgeholl ginn, esou de Chef vum éisträichesche Staatsschutz DSN e Sonndeg.

Déi dräi Verdächteg wieren deemno IS-Sympathisanten. Am Kader vun den Ermëttlunge goufen a Razzien zu Wien an an Niederösterreich eng sëllege Waffen a Späichermedie saiséiert ginn.

Waffen, déi bei de Verdächtege saiséiert goufen. / © APA/AFP/TOBIAS STEINMAURER

Opgefall waren déi dräi, well si online extremistesch Material ausgetosch hätten. Ee vun de Verdächtege wier den Ermëttler am Kader vun Terrorismus-Enquêtë scho bekannt gewiescht.

D'Pride-Parad wier als Symbol fir sexuell Diversitéit als Ugrëffszil ausgewielt ginn, et wier een Ugrëff mat Messeren oder Ween geplangt gewiescht. Un der Parad zu Wien hunn e Samschdeg eng 300.000 Mënschen deelgeholl.