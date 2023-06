Nom der Zerstéierung vum Kachowka-Staudamm probéieren d'Vereenten Natiounen, humanitär Hëllef ze leeschten.

Allerdéngs gëtt dat an de vu Russland occupéierte Gebidder schwéier. Moskau verweigert nämlech den Zougang, dat seet déi humanitär UN-Coordinatrice fir d'Ukrain, d'Denise Brown. De Kachowka-Staudamm war jo de 6. Juli deelweis zerstéiert ginn an hu gréisser Gebidder iwwerschwemmt. Dausende Mënschen hu missen a Sécherheet bruecht ginn, donieft wiisst och d'Angscht virun enger humanitärer an ökologescher Kris.

D'Denise Brown huet erkläert, et géif ee weiderhin alles maachen, wat ee kann, fir all d'Mënschen ze erreechen, déi dringend Hëllef brauchen, onofhängeg dovunner, wou si sinn. "Mir fuerderen déi russesch Autoritéiten op, hire Verflichtunge geméiss dem humanitäre Vëlkerrecht nozekommen", ënnersträicht d'UN-Coordinatrice fir d'Ukrain.