Et géif keng Alternativ ginn zu enger "De-Occupatioun" vun der Ukrain, esou de President Selenskyj.

Déi aktuellsten Entwécklungen um Weekend am Iwwerbléck.

Ukrainesch Offensiven am Osten a Süden

Déi ukrainesch Offensiv am Süden an Oste vum Land geet weider. An de leschten Deeg konnte verschidden Uertschafte befreit ginn, dat mellt op alle Fall Kiew. De brittesche Geheimdéngscht geet iwwerdeems dovun aus, dass aktuell béid Krichsparteie mat grousse Verloschter ze dinn hunn.

Selenskyj warnt Putin

Russland soll seng Bierger drop astellen, dass een déi besaten ukrainesch Gebidder nees géif verléieren, dat sot de President Selenskyj a sengem leschte Videomessage. Et géif keng Alternativ zu enger "De-Occupatioun" vun der Ukrain ginn.

Afrikanesch Delegatioun wëll Fridden

E Freideg war eng Delegatioun aus Afrika op Friddensmissioun an der Ukrain, e Samschdeg souz een och mam russesche President Wladimir Putin um Dësch, wou een en 10-Punkte-Plang fir de Fridde presentéiert huet. International Beobachter ginn net dovun aus, dass dëse Virstouss grouss Chancen op Erfolleg huet.