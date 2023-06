D'EU-Energieministeren sinn e Méindeg zu Lëtzebuerg zesummen, fir ënnert anerem iwwert d'Reform vun der Organisatioun vum Energiemaart ze diskutéieren.

EU-Conseil Energie - Reportage Claudia Kollwelter

De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes huet e Méindeg de Moie vun engem extrem wichtege Conseil geschwat, mat allerdéngs puer Sträitpunkten. An dat engersäits well d'schwedesch Presidence e Freideg ganz onerwaart d'Méiglechkeet an de Raum geheit huet datt Kuelekraaftwierker erëm subventionéiert ginn. Eng Partie Länner géifen dat awer kategoresch ofleenen.

Den däitschen Wirtschaftsminister Robert Habeck: "Et ass a mengen Aen falsch, net mat de Klimaschutzziler an de nationale Länner net vereenbar!"

De Lëtzebuerger Energieminister schwätzt vun engem zweete Problem, deen nach net geléist wier, an zwar dee vun de Kontrakter fir Kraaftwierker. De Claude Turmes huet d'Rechnung gemaach wat dat kéint heeschen: "Fir Frankräich an EDF eleng kéint dat en zousätzlecht Akommes vun 120 Milliarden sinn!"

De Claude Turmes ass iwwerrascht, dass d'Kommissioun dat ënnerstëtzt a ka sech et just doduerch erklären, dass d'Ursula Von der Leyen dem Emmanuel Macron e Cadeau wollt maachen.

D'franséisch Energieministesch Agnès Pannier-Runacher huet virum Conseil e Méindeg de Moien betount, dass Frankräich ouni d'Nuklearenergie an enger extrem schwiereger Situatioun wier: "Eis Ambitioun ass et bis 2050 klimaneutral ze sinn. Mir sinn amgaang d' Renouvelabelen massiv auszebauen an sinn iwwregens virun Däitschland doranner an mer developpéieren nach ëmmer de Nuklear, well mer domat och den Approvisionnement vun eise Noperen an de nächsten Joer garantéiere kënnen."

Op enger Partie Punkten wäert also um Méindeg tëscht den EU Energieministeren méi diskutéiert ginn an da bleift ofwaarden, op ee sech eens gëtt oder net.