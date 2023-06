Zanter Méindeg ass kloer, den Alfons Schuhbeck muss wéinst Steierhannerzéiung fir dräi Joer an zwee Méint an de Prisong.

De Bundesgeriichtshaff huet d'Revisioun vum Star-Kach zeréckgewisen. Just zu den Aspekter vum Recouvrement des avoirs muss nach nei verhandelt ginn.

De 74 Joer ale Schuhbeck war am Oktober zu der Prisongsstrof vun dräi Joer an zwee Méint verurteelt ginn. Bei esou enger Héicht ass kee Sursis méiglech.

Hie soll a senge Restauranten zu München 2,3 Millioune Euro Steieren hannerzunn hunn. D'Geriicht ass dovun iwwerzeegt, dass de Schuhbeck méi wéi 1.000 Mol an d'Keess vun den zwee Restaurante gegraff huet an esou Sue verschwanne gelooss huet. Hien huet dofir e Computerprogramm benotzt, deen e Mataarbechter a sengem Optrag entwéckelt hat.