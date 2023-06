Europa muss sech drop astellen, dass et an Zukunft verstäerkt zu déidlechen Hëtztwelle kënnt. Dat geet aus engem neie Rapport ervir.

D'World Meteorological Organization (WMO) huet e Méindeg hire Rapport "The State of Climate in Europe 2022" publizéiert. Aus dësem geet ervir, dass Europa de Kontinent ass, op deem d'Temperaturen am meeschte klammen. D'Duerchschnëttstemperatur war hei zejoert ronn 2,3 Prozent méi héich ewéi am Schnëtt virun der industrieller Revolutioun. Am Verglach ass déi global Duerchschnëttstemperatur géigeniwwer dem virindustriellen Zäitalter ëm 1,2 Grad Celsius geklommen.

D'Hausse vun den Temperaturen an Europa géif dozou féieren, dass et an Zukunft ëmmer méi dacks zu Dréchente wäert kommen. Och de Risk vun Ëmweltkatastrophe wéi zum Beispill Bëschfeiere wäert an d'Luucht goen.

Déi geklommen Temperature wäerten der WMO no an Zukunft och en nach méi groussen Impakt op den Ekosystem hunn. Schonn zejoert haten d'Gletscher an den Alpe méi Mass verluer ewéi jeemools virdru bannent 12 Méint.

Iwwerdeems sinn d'Temperature vum Mëttelmier, dem Baltesche Mier, dem Schwaarze Mier an dem Südpolar-Mier 3 Mol méi staark geklommen, ewéi d'Temperature vun den Ozeanen an der globaler Moyenne.

E Liichtbléck wier dem Rapport no awer den Ausbau vun den erneierbaren Energien. Zejoert wieren 22,3 Prozent vum europäesche Stroum aus Wand- oder Solarkraaft komm. 20 Prozent vum Elektresch goufen a Gas-Kraaftwierker produzéiert. Et war déi éischte Kéier, dass an Europa méi Stroum mat Erneierbaren, ewéi mat Gas produzéiert gouf.