Bei engem Branduschlag vun der islamistescher Miliz ADF op eng Schoul sinn 42 Mënsche gestuerwen, 15 goufen entfouert. 20 Persoune goufen elo festgeholl.

Ënnert den 20 Verdächtegen ass och den Direkter vun der Schoul, déi ugegraff gouf. Si gi verdächtegt, mat den Extremisten vun de islamistescher Miliz Allied Democratic Forces (ADF) zesummegeschafft ze hunn. Dat huet déi lokal Police e Méindeg viru Journaliste matgedeelt.

"Si mussen eis Äntwerten op verschidde Froe ginn", esou de Policespriecher Fred Enanga. Dësen huet iwwerdeem och confirméiert, datt bei der Attack am Weste vum Uganda 42 Mënschen am Alter tëscht 12 a 95 Joer gestuerwe sinn, dorënner 37 Schüler. Sechs Blesséierte si weiderhin am Spidol.

D'Police huet de Public opgeruff, "opmierksam ze bleiwen an de Sécherheetsautoritéiten Hiweiser (...) zoukommen ze loossen".