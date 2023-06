Ukrain a Sudan. Dat sinn nëmmen zwee vun den aktuelle Kriselänner, an deene Médecins sans Frontières den Ament aktiv ass.

A béide Länner sinn am Konflikt och ëmmer erëm Spidolsinfrastrukture viséiert, wat all Hëllef op der Plaz nach méi komplizéiert mécht, a méi geféierlech fir déi medezinesch Equippen. De Petz Bartz huet sech mat engem MSF-Dokter ënnerhalen, deen an 20 Joer u 70 Missiounen deelgeholl huet an am Ganzen 8 Joer laang a Konfliktregioune geschafft huet.

D’Situatioun an der Ukrain ass eng ongewéinlech fir d’Equippe vun MSF. D’Ukrain hat e stabille Gesondheetssystem mat ville Spidolsinfrastrukturen a Centres de soins avancés bis virum Krich. Zanter der Invasioun, de 24. Februar d’lescht Joer, gi se systematesch bei russesche Bombardementer zerstéiert. Si sollen net méi vun Notze si fir dat ukrainescht Militär, mee virun allem awer ginn déi Verbriechen op d’Käschte vun der Zivilpopulatioun. Et ass eng vun de gréisseren Erausfuerderunge vun der Hëllefsorganisatioun Médecins sans Frontières.

Kappzerbrieches bereet och Afrika, mat senger rezentster Kris: dem Sudan. Weder fir de Militär nach fir déi paramilitäresch Miliz RSF ass d’Sécherheet an d’Wuelbefanne vun der Zivilpopulatioun eng Prioritéit. Médecins sans Frontières kontaktéiert alleguer d’Acteuren um Terrain, ier een e Programm an enger Konfliktregioun verlängert oder nei plangt. Stéisst een op e Clinch, dann ass d’Retizenz grouss sech z’engagéieren. En anere wichtege Punkt ass Empathie fir d’Zivilpopulatioun – och dat ass ee wichtegt Element, fir d’Sécherheet vun den Equippen op der Plaz ze verbesseren.

Kuerz virum Sudan war et am Nopeschland Ethiopien, am Tigray, der Regioun am Norde vum Land, e brutale Krich tëscht separatistesche Rebellen a Militär aus Ethiopien an Eritrea, deen zu Flüchtlingsdramae gefouert huet. Déi Zuel vun intern Deplacéierten, eleng an deem Deel vun Afrika, och nëmme bannent de leschten zwee Joer, chiffréiert sech an de Milliounen. An Europa ginn d’Ausmooss vun deene Konflikter an hir Konsequenzen dacks guer net verstanen.