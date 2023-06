Bei der Sich nom verschwonnenen Tauchboot "Titan" am Atlantik, soll et elo eng Spuer ginn. Geräischer ginn Indicen, wou d'Mini-Boot kéint sinn.

Wéi déi US-amerikanesch Autoritéite mellen, hätt e kanadesche Fliger Geräischer ënner Waasser festgestallt. Wéi ënnert anerem CNN mellt, hätten d'Sich-Teams an engem Ofstand vun 30 Minutten Geräischer héieren. Wéi et heescht soll eng Zort Hummere sinn. Nodeems zousätzlech Sonar-Apparater agesat goufen, sollen d'Geräicher ëmmer nach ze héiere gewiescht sinn, esou Informatioune säitens der US-Regierung.

An engem méi spéideren Update vun der US-Regierung geet vu weidere Geräischer rieds, déi allerdéngs net als "Klappen" kategoriséiert goufen. D'Bedreiwerfirma "OceanGate", d'US-Marinn zu Boston an déi kanadesch Autoritéiten hätte sech op Ufro nach net dozou geäussert, mellt CNN.

© JASON REDMOND AFP

E Sonndeg war jo de Kontakt mat der Ënnerwaasserkapsel "Titan" ofgebrach ginn, wéi dës mat 5 Leit u Bord bei d'Wrack vun der Titanic tauche wollten. Bis ewell goufen et schonn eng sëllegen Tentativen, fir d'U-Boot erëmzefannen, bis ewell allerdéngs ouni Succès.

Eng ganz Partie Rettungsekippen sinn un der Sich bedeelegt, Fligeren an Schëffer vun der US-Marinn, sou wéi Ressource vum kanadesche Militär sinn am Asaz. Et gëtt eng Fläch vu ronn 20.000 Quadratkilometer ofgesicht. Frankräich huet dann och wëlles, e Spezial-Schëff mat Roboter an d'Regioun ze schécken.

"Et handelt sech ëm eng komplex Sichaktioun, déi e puer Instanzen mat Fachwëssen a Spezial-Ekipement erfuerdert", sou den Jamie Frederick, Coordinateur vun der US-Marinn am Kader vun der Operatioun. D'Marinn plangt elo och en neien Apparat fir d'Aktioun anzesetzen. Hei soll et sech enger Spriecherin no ëm e System mam Num "Fadoss" handelen, deen an der Nuecht op e Mëttwoch an der kanadescher Stad St. Johns op Neifundland ukomme soll a genee fir esou Asätz genotzt gëtt.