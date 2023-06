Den Autosmarché an der EU wiisst massiv. Mat bal enger Millioun Nei-Immatrikulatiounen am Mee gouf et e Plus vun iwwer 18%.

Dat huet déi europäesch Federatioun vun den Autoskonstrukteuren e Mëttwoch zu Bréissel matgedeelt. Speziell d'Marchéen an Italien, Däitschland a Frankräich hätten zougeluecht. Och Elektro-Autoe ginn ëmmer méi gefrot. Si maachen ewell bal 14% vun allen Nei-Immatrikulatiounen aus.