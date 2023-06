Dat huet den CSV Politiker Paul Galles de Mëtteg am Interview betount, een Dag no sengem Rapport virum Conseil de l'Europe.

"D'Leit déi no de gefälschten Walen am Belarus 2020 geflücht sinn liewen haut an ganz schwierege Situatiounen." Dat huet den CSV Politiker Paul Galles e Mëttwoch am RTL-Interview betount, een Dag nodeems hien zu Stroossbuerg virum Conseil de l'Europe e Rapport mat Léisungsvirschléi, fir déi Leit ze protegéieren, presentéiert huet.

Tëscht 300.000 et 500.000 Leit hu Belarus zanter 2020 verlooss - de Problem wier, datt d'Land dacks als sécher ugesi géif ginn, erkläert de Paul Galles a betount awer, datt de Lukaschenko en Diktator ass, deen seng Leit bis an d'Ausland verfollegt. De Rapport beschäftegt sech ënnert anerem mat der Fro vum Statut vun dëse Leit:

"Wat fir e Visum kann e kréien, wat fir e Pass? Gëtt et eng Method, hinnen e neie Pass auszestellen, wat net Belarus muss ausstellen, e Land wat grad besat ass?"

En anere wichtege Punkt wieren d'Sprooch an d'Kultur:

"Well grad de Lukaschenko an och de Putin versiche belarussesch duerch russesch ze ersetzen. Dofir muss déi Kultur ëmsou méi gestäerkt ginn"

De Rapport ass unanime am Conseil de l'Europe gestëmmt ginn an déi 46 Länner solle lo iwwerpréiwen, op hir Gesetzer och deem entsprieche wat am Rapport virgesinn ass:

"Dat ka geschéien andeems d'Deputéiert aus de Länner eppes ënnerhuelen, den Ambassadeur beim Conseil de l'Europe, oder d'Belarussen, déi an eise Länner sinn, higinn a soen: Mir hunn e Rapport hei, kënnt der wannechgelift är Gesetzer deem upassen, wat do dra steet?"

Lëtzebuerg wier dem Paul Galles no scho relativ gutt opgestallt. Eréischt lescht Woch gouf an der Chamber eng Resolutioun gestëmmt mat puer wichtege Punkten:

Zum Beispill, datt mer e finanzielle Soutien gi fir demokratesch Kräften am Belarus, datt mer eng Patenschaft iwwerhuele fir politesch Prisonéier am Belarus iwwer - där ginn et de Moment 1.700 - an datt mer och doriwwer eraus e parlamentaresche Frëndschaftsgrupp opbaue fir ze kucken, wéi mer déi demokratesch Forcen am Belarus kënnen ënnerstëtzen.

D'Oppositiounsleaderin Svetlana Tikhanovskaia war iwwregens e Mëttwoch zu Stroossbuerg bei der Presentatioun dobäi.