Géint 17 Auer e Mëttwoch den Owend ass an engem Gebai an der Rue Saint-Jacques zu Paräis e Feier ausgebrach an d'Gebai ass zum Deel an de Koup gefall.

D'Feier soll no enger Explosioun ausgebrach sinn. Zu dëser wier et der Buergermeeschtesch vum fënnefte Paräisser Arrondissement Florence Berthout no wéinst enger Gasfuitte komm. Dem franséischen Inneminister Gérlad Darmanin no wieren d'Pompjeeën den Ament op der Plaz. Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur.@prefpolice @PompiersParis — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023 Aktuellen Informatiounen no, goufe 16 Mënsche beim Feier blesséiert, dovunner 9 schwéier. D'Rue Saint-Jacques ass an der Géigend vun der Kathedral Notre Dame de Paris.