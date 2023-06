Domadder gouf den Entreprisen "Upside Foods" a "Good Meat" dann elo definitiv den Accord ginn, fir dat kultivéiert Pouletsfleesch am Handel ze verkafen.

Den Upside-Chef Uma Valeti schwätzt vun engem "Dram, dee wouer ginn ass" an dass dëst "eng Ära markéiert". Och de Chef vu Good Meat, de Josh Tetrick weist sech erfreet iwwert dëse "Meilesteen" an der Firmegeschicht. Et hätt een elo d'Zouloossung, fir un de Verbraucher vun der gréisster Vollekswirtschaft vun der Welt dierfen ze verkafen. Rieds geet natierlech hei vun den USA.

Domadder sinn d'USA dat 2. Land op der Welt, dat de Verkaf vun am Laboratoire geziichtem Fleesch erlaben. Singapur war hei Virreider an hat den Accord nach méi fréi ginn, nämlech schonn am Joer 2020. Hei krut "Eat Just" d'Mammefirma vu "Good Meat" den Accord.

Ma an den USA wäert een d'Fleesch awer an Zukunft ganz normal am Supermarché kréien, zu Singapur ass et just a Restauranten erlaabt. Fir eng éischt Phas wäert dëst och esou an den USA sinn, ënnert anerem ginn et scho Kontrakter mat Star-Käch aus San Francisco a Washington. No engem Testlaf an der Gastronomie, wäerten d'Produktiounskapazitéite vergréissert ginn an da wäerten d'Clienten d'Fleesch och normal am Supermarché kafe kënnen.

This undated handout from Eat Just released on December 19, 2020 shows a nugget made from lab-grown chicken meat at a restaurant in Singapore, which became the first country to allow meat created without slaughtering any animals to be sold. / © HANDOUT Eat JustAFP

Fleesch aus dem Labo, also aus Zellkulturen, huet de Virdeel, dass et déieresch Proteinnen huet, ouni dass awer dofir en Déier an der Massendéierenhaltung liewen an dono geschluecht gi muss. Dat kultivéiert Fleesch gëtt aus enger Prouf vun Déierenzelle gewonnen, déi a Stoltanke gefiddert ginn an esou wuessen. Virun allem fir en Deel vu Leit, déi aus etheschen an Ëmwelt-technesche Grënn op Fleesch verzichten, kéint dëst nei Optiounen opmaachen.

Dowéinst gëtt d'Fleesch och als "Clean-Meat" bezeechen, well wa Fleesch ouni Massendéierenhaltung kann hiergestallt ginn, da falen och d'Belaaschtunge fir d'Ëmwelt. Der Fuerschungsberodung "CE Delft a GFI" no, kann den CO2-Foussofdrock vu Rëndsfleesch ëm bis zu 92% erofgoen, wa "grénge" Stroum aus erneierbaren Energie fir d'Kultivéiere genotzt gëtt.