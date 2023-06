U Bord vum vermëssten U-Boot "Titan", dat bei d'Titanic-Wrack tauche sollt, gëtt et mëttlerweil kee Sauerstoff méi.

Zënter iwwer 4 Deeg gëtt dat klengt U-Boot mat de 5 Passagéier u Bord elo scho am Nordatlantik gesicht, ma d'Chancen, déi vermësste Persoune lieweg aus dem Waasser ze kréien, schéngt ëmmer méi Richtung Null ze goen. D'Experte si sech eens, dass en Donneschdeg am Nomëtteg de Sauerstoff am U-Boot komplett opgebraucht gouf. Hei ass ee jo vu maximal 96 Stonnen ausgaangen, zënter deem se de Weekend gestart sinn. Déi US-amerikanesch Marinn hat jo uginn, dass de Sauerstoff um 13:08 mëtteleuropäescher Zäit spéitstens opgebraucht ass.

Art school students give final touches to a painting depicting five people aboard a submersible named Titan, that went missing near the wreck of the Titanic, in Mumbai on June 22, 2023. / © INDRANIL MUKHERJEE AFP

Nei Tauch-Robotere sichen iwwerdeems nach ëmmer mat alle Mëttelen no de Passagéier. Et ass jo bis ewell ëmmer nach onkloer, op d'Schëff beschiedegt gouf oder festhänkt. En Dënschdeg an e Mëttwoch goufe Klapp-Geräischer registréiert, ma déi konnte bis ewell nach net eendeiteg zougeuerdent ginn.

Am Moment géife sech d'Rettungsekippe vun den US-Autoritéite verstäerkt op e Gebitt konzentréieren, aus deem dës Klapp-Geräischer registréiert goufen. Dëst Gebitt ass allerdéngs ongeféier 8-10 Mol sou grouss wéi Lëtzebuerg.

Ënnert anerem ass och Frankräich mat engem Spezial-Schëff an der Regioun am Nordatlantik ukomm, fir bei der Sichaktioun ze hëllefen. Hei gëtt e spezielle Sich-Roboter mam Num "Victor 6000" agesat a soll hëllefen, déi Vermëssten ze lokaliséieren. Dëst Gefier gëtt ferngesteiert an huet en impressionanten aacht Kilometer laange Kabel. Ënnert anerem ass den Apparat och mat extrem staarke Luuchten ekipéiert, déi et erméiglechen, och a ganz déiwe Géigende vum Mier, wou et stackdäischter ass, eppes ze gesinn. Mä et bleift dobäi, dass et eng Sich no enger Nol am Heekoup ass.

© afp

Et gëtt net nëmmen ënnert dem Mier, mä och un der Uewerfläch vum Atlantik gesicht an enk mat Experte fir akustesch Signaler zesummegeschafft. Wéi et heescht, soll mëttlerweil och e kanadescht Ënnerwaasser-Gefier um Buedem vum Mier ukomm sinn a mécht sech vun do aus op d'Sich no de Vermëssten. Dobäi kënnt awer, dass d'Mieresstréimungen an d'Wellen d'Rettungsaktioun méi schwéier maachen, wéi ufanks der Woch. D'Gebitt, an deem ee siche muss, géif sech dohier ëmmer nees vergréisseren.

E Sonndeg ass d'U-Boot "Titan" vun der Firma Ocean Gate Expeditions op eng touristesch Rees a Richtung Titanic-Wrack gemaach, dat mat 5 Passagéier u Bord. No knapp 2 Stonnen huet d'Begleetschëff de Kontakt mam U-Boot verluer. Zënterhier feelt vun de 5 Passagéier all Spuer.